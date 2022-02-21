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İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı

21.02.2022 09:40

İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı Sarıyer'de iki aile kat çıkma meselesi nedeniyle yumruklarla birbirine girdi Kavgada kalabalığa ateş eden şahıs 1'i polis 2 kişiyi yaraladı Polisin yakaladığı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi Sarıyer'de aynı...

İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı

Sarıyer'de iki aile kat çıkma meselesi nedeniyle yumruklarla birbirine girdi

Kavgada kalabalığa ateş eden şahıs 1'i polis 2 kişiyi yaraladı

Polisin yakaladığı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Sarıyer'de aynı binada yaşayan iki aile, kat çıkma meselesinden çıkan kavgada yumruklarla birbirine girdi. Kavgada silah da çekilince cinnet getiren şahsın kalabalığa ateş açması sonucu 1'i polis memuru 2 kişi yaralandı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Olay, önceki hafta Salı günü saat 02.20 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı apartmanda yaşayan akrabalar arasında binaya kat çıkma nedeniyle tartışma yaşandı. Dairelerinin üstüne kat çıkan aile ilçe belediyesinin engelini takılınca yapılan inşaat yıkıldı. Aradan geçen zaman içerisinde aile tekrar kat çıkmaya karar verdi ancak belediyeden onay alınamadı. Kendi çevrelerinden yardım isteyen aile, yaptığı araştırmalarda akrabalarından birinin alt katta oturan akrabalarının onları şikayet ettiğinden dolayı kat çıkamadıklarını öğrendi.

Kat kavgasında silahlar konuştu

Olay günü binaya kat çıkmak isteyen aile, alt kattaki akrabası Müjdat Ç.'nin karşısına çıktı. Müjdat Ç. her ne kadar "ben şikayet etmedim" dese de kendini inandıramadı. Arada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırmak istedi. Devam eden kavgada küfür ve hakaret edilince cinnet getiren Müjdat Ç., tabancasını çekerek kalabalığa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olaya müdahale eden polis memuru Ü.M.K.'nın ve kavgaya karışan Adem Ali Ç.'nin ayaklarına isabet etti.

Kavgaya karışan polis memuru da vuruldu

Olayın ardından memuru yaraladığını fark eden Müjdat Ç., polise tampon yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Adem Ali Ç.'nin ise kendi imkanlarıyla İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olduğu öğrenildi.

Polisi ve akrabasını yaralayan saldırgan tutuklandı

Öte yandan iki aile arasında yaşanan kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından polis ekibinin ikazları üzerine Müjdat Ç., elindeki tabancaya el konularak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemi yapılan Müjdat Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı
İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı

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İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı İstanbul'da polisi şoke eden zula: Motosikletin hava filtresinden silah çıktı

Polis Memuru, Sarıyer, Silah, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı kat çıkma kavgası kamerada: 1'i polis 2 yaralı - Son Dakika
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