İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:12 Kaynak: AA
İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, şüpheli yanında bulunan tabancayla ismi öğrenilemeyen kişiyi yaraladı.
Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Milyonluk araç çetesine operasyon! Lüks arabalar emniyete getirildi Soylu'dan "Kaftancıoğlu'nun korumaları neden alındı?" sorusuna cevap: Tehdit yok, olursa veririz İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı