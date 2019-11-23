Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı
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İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

İstanbul Fatih'te meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişi tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda, şüpheli yanında bulunan tabancayla ismi öğrenilemeyen kişiyi yaraladı.

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Köprübaşı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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