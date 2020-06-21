İstanbul'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da silahlı kavga: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]

İstanbul Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'nde kız arkadaşına evlenme teklif eden kişi ve kendisine destek veren arkadaşları, parkta küfürlü konuştuğu iddia edilen bir grupla tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda aralarında evlilik teklifi eden kişinin de bulunduğu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe, İstanbul, Kalamış, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 02:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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