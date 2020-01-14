İstanbul'da, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E, kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsüyle takip sonrası Ataşehir mevkisinde karşılaşmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ertuğ E, silah ve bıçakla yaralanmıştı.

Şüphelilerden Medet P'nin silahı, Tolga B'nin de bıçağı kendisinin kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Medet A.P, Tolga B. ve Ezgi A. Kartal ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda yaşanan silahlı kavga sonrasında, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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