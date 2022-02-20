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İstanbul'da silahlı "köpek besleme" kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu - Son Dakika

İstanbul'da silahlı "köpek besleme" kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu

20.02.2022 09:45
İstanbul'da silahlı "köpek besleme" kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu

Seyrantepe'de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu.

Seyrantepe'de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanıp yere düşen şahsı diğer şahıs defalarca kafasını tekmeleyip yeniden ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) köpek besleme yüzünden cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş açtı. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.'yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti.

Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaşırken, yaralı halde yerde yatan Murat Ç. için çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Ç.'yi ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.

Kağıthane polisi şahısları yakalayıp silahları buldu

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamera gürültülerini inceledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine emniyette "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı. Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu. Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki şahıs kavgaya tutuşarak silahlarını çekiyor. Şahıslar ardından birbirlerine ateş açıyor. Şahıslar yaralanıyor ancak biri yere düşüyor. Ayakta kalan şahıs, diğerinin başını tekmeleyerek birkaç kez daha ateş ediyor. Şahıs ardından kaçarken, yaralanan şahsın başına vatandaşlar geliyor. - İSTANBUL

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İstanbul'da silahlı 'köpek besleme' kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu İstanbul'da silahlı "köpek besleme" kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor Ekmek almaya giden Berat, sokak köpeğinin saldırısıyla yaralandı Ekmek almaya giden Berat, sokak köpeğinin saldırısıyla yaralandı

Seyrantepe, Pazartesi, Kağıthane, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı 'köpek besleme' kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı "köpek besleme" kavgası: Çatıştı, kafasını tekmeledi, yetmedi yerde vurdu - Son Dakika
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