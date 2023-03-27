Silahlı 'laf atma' kavgası, dizinden vurulan genci az kalsın canından ediyordu! İşte o anlara ait görüntüler - Son Dakika
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Silahlı 'laf atma' kavgası, dizinden vurulan genci az kalsın canından ediyordu! İşte o anlara ait görüntüler

27.03.2023 11:51

Kağıthane'de bir kafeteryada laf atma sebebiyle iki taraf arasında kavga yaşandı. Tartıştığı kişiyi kovalayan şahıs, genç adamı darp ettikten sonra silahla dizinden vurdu. Yaşananlar kameralara yansırken, vurulan genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İstanbul Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, kafeteryada oturan 2 grup arasında laf atma nedeniyle sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini yumruklu kavgaya bıraktı.

ARACIN ALTINDA KALIYORDU

Kavga esnasında bir şahıs, belindeki silahı çekerek Onur T.'yi kovalamaya başladı. Şahıstan kaçan genç dizinden silahla vurulması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan genç o esnada seyir halinde olan otomobilin altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dizinden yaralanan Onur T. çevredeki vatandaşların yardımıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

İstanbul'da silahlı laf atma kavgası kamerada! Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Gencin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın, kimliğinin polis tarafından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: vurulanın yanına gelen kızlardan belli kavganın sebebi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kağıthane, İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı 'laf atma' kavgası, dizinden vurulan genci az kalsın canından ediyordu! İşte o anlara ait görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı 'laf atma' kavgası, dizinden vurulan genci az kalsın canından ediyordu! İşte o anlara ait görüntüler - Son Dakika
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