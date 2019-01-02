Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

İstanbul'da Silahlı Market Soygunu Kamerada

1 saat önce

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 6 Aralık'da Eyüpsultan Güzeltpe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen kasklı bir kişi, kasaya gelince aniden silahını çıkardı. Kasiyerin başına silah dayayan saldırgan, kasada bulunan 250 TL'yi alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahsın kullandığı motosikletin plakasından adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, kaçmaya çalışan C.G.'yi (20) yakaladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Aralık, İstanbul, 3. Sayfa
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