İstanbul'da Silahlı Market Soygunu Kamerada
1 saat önce
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı.
İstanbul
'un Eyüpsultan ilçesinde bir markete giren soyguncu, kasiyerin başına silah dayayarak kasadaki 250 lirayı alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 6 Aralık
'da Eyüpsultan Güzeltpe Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen kasklı bir kişi, kasaya gelince aniden silahını çıkardı. Kasiyerin başına silah dayayan saldırgan, kasada bulunan 250 TL'yi alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahsın kullandığı motosikletin plakasından adresini tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipleri, kaçmaya çalışan C.G.'yi (20) yakaladı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu "Yüzde 51 İle Kazanacağız" Deyip İlk İcraatını Açıkladı
Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Cuma Günü Kar Geliyor
Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe
Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu