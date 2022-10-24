İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı

24.10.2022 11:38

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı bir şahsın gasp ettiği motosikletle girdiği sokaktaki mekanın önünde bulunanlara ateş açarak yaraladığı dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Olaydan sonra kaçan saldırgan özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

İstanbul'da gece yarısı Yahya Kahya Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi'nde bir motosiklet gasp eden silahlı şahıs, ardından Tarlabaşı'nın ara sokaklarına geldi. Şahıs ardından bir mekanın önünde duran insanlara silahla ateş açtı.

MOTOSİKLETİ GASP EDİP SİLAH SIKTI

Olay esnasında birkaç kişi yaralanırken, saldırgan rahat tavırlarla geri dönerek motosikletine bindikten sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ YAKALADI

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın eşkali ve kimliği tespit edildi. Tarlabaşı'nda bir arazide saklandığı bilgisi üzerine emniyet güçleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, yaşanan o hareketli anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Tarlabaşı, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı - Son Dakika

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