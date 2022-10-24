İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı - Son Dakika
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İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı

24.10.2022 18:42

İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı Beyoğlu'nda bir şahıs gasp ettiği motosikletle girdiği sokakta insanlara ateş açtı Saldırgan özel harekat polisinin desteğiyle kıskıvrak yakalandı Beyoğlu'nda silahlı bir şahıs, gasp ettiği motosikletle...

İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı

Beyoğlu'nda bir şahıs gasp ettiği motosikletle girdiği sokakta insanlara ateş açtı

Saldırgan özel harekat polisinin desteğiyle kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda silahlı bir şahıs, gasp ettiği motosikletle girdiği sokaktaki mekanın önünde bulunanlara ateş açarak yaraladı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken, olaydan sonra kaçan saldırgan, özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Hareketli anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı Yahya Kahya Mahallesi Aynalı Çeşme Caddesi'nde bir motosiklet gasp eden silahlı şahıs, ardından Tarlabaşı'nın ara sokaklarına geldi. Şahıs ardından bir mekanın önünde duran insanlara silahla ateş açtı.

Motosikletli gasp edip insanlara ateş açtı

Olay esnasında birkaç kişi yaralanırken, saldırgan rahat tavırlarla geri dönerek motosikletine bindikten sonra kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Saldırgana özel harekat polisli operasyon

Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın eşkali ve kimliği tespit edildi. Tarlabaşı'nda bir arazide saklandığı bilgisi üzerine emniyet güçleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanırken, yaşanan o hareketli anlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Tarlabaşı, İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti kamerada: Özel harekat polisi operasyonla yakaladı - Son Dakika

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