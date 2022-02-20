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İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

20.02.2022 22:36
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, yaşadığı apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, yaşadığı apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami D. isimli şahıs, yaşadığı apartmanın önünde henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak, saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan şahıs ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları binanın giriş kapısının camına girdi

Saldırıda, açılan çok sayıda ateş sonucu kurşunlardan bazıları binanın giriş kapısının camına isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde bulunan boş kovanlar üzerinde inceleme yaparken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

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Beylikdüzü, İstanbul, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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