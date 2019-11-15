Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı

7 saat önce

İstanbul Sarıyer'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

İstanbul Sarıyer'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan, daha sonra iki otomobille geri gelen şüpheliler, husumetli oldukları 2 kişiye tabancayla ateş açtı. Bir aracı olay yerinde bırakan şüpheliler, diğer otomobille kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Pınar Mahallesi, İstanbul, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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