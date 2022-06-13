Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı

13.06.2022 10:03

Kağıthane'de plakasız araçtan inen şahıslardan biri, sokakta yürüyen iki kişiye kurşun yağdırdı.

Kağıthane'de plakasız araçtan inen şahıslardan biri, sokakta yürüyen iki kişiye kurşun yağdırdı. Neye uğradığını anlamayıp şaşkın bakışlarla saldırgana bakan kişi, ayağından vurularak yere düştü. Saldırı anı kameralara yansırken, polis saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Müslim D. ve Nihat E. sokak üzerinde yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra sokağa girişi yapan plakasız bir araçta inen bir şahıs, iki kişiye tabancayla ateş etti. Silah seslerinin ardından Müslim D., hızla koşarak sokak arasına girmeye çalışırken, Nihat E. ise neye uğradığını şaşırıp saldırganla göz göze geldi. Ayağından vurulan Nihat E. yere yığılırken, saldırgan ise araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN İNİP 2 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığından yaralanan Müslim D. ve ayağından yaralanan Nihat E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yaparak sokaktaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SALDIRGANLA GÖZ GÖZE GELDİ, BACAĞINDAN VURULUNCA YERE YIĞILDI

Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların sokakta yürüdüğü sırada saldırganların plakasız araçla gelip araçtan inerek kurşun yağdırdığı, daha sonrada araca binerek kaçtığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur - İHA)

Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı
Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırı kamerada: Plakasız araçtan inip kurşun yağdırdı - Son Dakika

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