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Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11.02.2022 00:03

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta bir gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki boş kovanları ve diğer delilleri toplayan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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