Üye Girişi
Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

11.02.2022 12:14

Son dakika habere göre Gaziosmanpaşa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta bekleyen Ahmet Yıldız, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal'a henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldız kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan Erkan Özke'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Park halindeki hatlı minibüs ile bir iş yerine de çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.

Ahmet Yıldız'ın birkaç yıl önce kan davası nedeniyle memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'a göç ettiği öğrenildi.

Sokakta esnaflık yapan Fatih Yılmaz, silah sesleriyle dışarı çıktıklarında yaralıları gördüklerini, daha sonra sağlık ekiplerince yaralıların hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan zanlı ya da zanlıları arıyor.

Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Gaziosmanpaşa, Hüseyin Ünal, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 12:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement