Son Dakika Haberleri: İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
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İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

6 saat önce

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Hırka-i Şerif Mahallesi Türkistan Sokak'ta bekleyen 4 kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:29 Kaynak: AA
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