Bayrampaşa 'da alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesine getirildi. Subaşı için öğlende Yusufbey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez , Subaşı'nın yakınları ve bölge halkı katıldı. Seyit Subaşı, namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › SEYİT SUBAŞI, KARABÜK'TE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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