İstanbul'da Fetö Operasyonu: 22 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Fetö Operasyonu: 22 Kişi Gözaltına Alındı

26.08.2022 13:53

İstanbul’da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda 83 bin 970 TL, 7 bin 379 dolar, 4 bin 875 euro nakit para, 555 bin 203 TL değerinde farklı ebat ve çeşitlerde altın ve gümüş, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre, bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda 83 bin 970 TL, 7 bin 379 dolar, 4 bin 875 euro nakit para, 555 bin 203 TL değerinde farklı ebat ve çeşitlerde altın ve gümüş, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açılmaya göre, terörle mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan firari konumundaki 25 kişinin 'Gaybubet evi' adı verilen hücre evlerinde kaldıklarını belirledi. Yapılan tespitler doğrultusunda da bu sabaha karşı söz konusu evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hedef konumundaki 25 kişiden 21'i ile yine arandığı belirlenen 1 kişi olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramalarda ise 83 bin 970 TL, 7 bin 379 dolar, 4bin 875 euro nakit para, 555 bin 203 TL değerinde farklı ebat ve çeşitlerde altın ve gümüş, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyal ele geçirildi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Fetö Operasyonu: 22 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Fetö Operasyonu: 22 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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