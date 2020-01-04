İstanbul'da silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza yağdı - Son Dakika

İstanbul'da silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza yağdı

7 saat önce

TEM otoyolunda çakarlı lüks otomobiliyle makas atarak sosyal medyada 'Film tadında iyi seyirler' notuyla paylaşan ve seyir halindeyken tabancayla oynayan magandalara ceza yağdı.

İstanbul'da silahlı ve çakarlı makas terörü estiren magandalara ceza yağdı, System.String[]

TEM otoyolunda çakarlı lüks otomobiliyle makas atarak sosyal medyada 'Film tadında iyi seyirler' notuyla paylaşan ve seyir halindeyken tabancayla oynayan magandalara ceza yağdı. Para cezasının yanı sırda ehliyetlerine geçici süreliğine el koyulan magandalar, adli işlem için polis merkezine teslim edildi.


TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde dün kaydedilen görüntülerde, 34 VG 6019 plakalı lüks otomobiliyle M.Ç. isimli maganda, güpegündüz araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmüş ve o korku dolu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Aynı maganda akşam saatlerinde çakarları açarak yine 'makas' atmış, 34 RY 9476 plakalı araç sürücüsü B.Ö. isimli başka bir sürücü de seyir halindeyken belindeki tabancayı eline alarak namlusuna mermi sürerek dehşete düşürmüştü. Yaşanan bu trafik terörünün haberlerde yer almasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.


Magandalara para cezası yağdı, ehliyetlerine geçici süre el koyuldu


Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen trafik magandaları yakalandı. Trafik ekipleri sürücülerden M.Ç.'ye, çakarlı araç kullanmaktan, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürmekten, emniyet şeridini ihlal etmek suçlarından toplam 3 bin 684 TL, sürücü B.Ö.'ye ise çakarlı araç kullanmaktan ve trafiği aksatmak veya tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 2 bin 456 TL para cezası uygulandı. İdari para cezasının dışında M.Ç. ve B.Ö. isimli sürücülere sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşlarına sevki yapılarak ehliyetlerine geçici olarak el koyuldu. Ayrıca, B.Ö. isimli sürücüdeki kurusıkı olduğu düşünülen tabanca da incelenmek üzere polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.


Sürücüler adli işlem için Başakşehir Polis Merkezine teslim edildi


İdari paralarının dışında sürücüler M.Ç. ve B.Ö., kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarında kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etikleri için, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir maddesine istinaden adli işlemlerin yapılması için Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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