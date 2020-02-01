İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik... - Son Dakika

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik...

15 dakika önce

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi.

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik..., System.String[]

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi

İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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