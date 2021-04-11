Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu

11.04.2021 14:18

Son Dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bugüne kadar kentte korona aşısı olanların sayısını açıklayarak toplamda 2 milyon 814 bin 919 kişinin aşı olduğunu söyledi.

Koronayla mücadele kapsamında tüm yurt genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şehirde bugüne kadar aşı olan vatandaşın sayısının 3 milyona yaklaştığını belirtti.

"MÜCADELEDE EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ AŞI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı" dedi.

"60-64 YAŞINDAKİ HEMŞEHRİLERİMİZİN AŞI İÇİN RANDEVU ALMALARINI İSTİYORUZ"

Öte yandan, 65 yaş üstü aşı olma oranına da yer aldığı açıklamada şu ifadelere Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

''65 yaş üstü aşı büyüklerimizin aşı olma oranı 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı. Korona virüsle mücadelede en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz."

Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu
Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu

Korona, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul'da şimdiye kadar 2 milyon 814 bin 919 kişi korona aşısı oldu - Son Dakika


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