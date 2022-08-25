İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı - Son Dakika
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İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

25.08.2022 00:20

İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı İstanbul'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı

İSTANBUL - İstanbul'da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Üsküdar'da boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.

İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Üsküdar Sahil'deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.

YORUMLAR
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı
Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı - Son Dakika
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