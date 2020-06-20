İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika

İstanbul'da gündüz saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmurun ardından, yağış yer yer etkisini sürdürüyor. Ayrıca, gökyüzünde çakan şimşekler de geceyi aydınlatırken, kameralara yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı hava gece saatlerinde de yer yer devam etti. Gökyüzünde çakan şimşekler ise kentin birçok noktasında geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu. Öte yandan yağmura rağmen bazı İstanbullular Caddebostan sahiline gelerek yürüyüş yaptı.