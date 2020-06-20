İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL DHA - İstanbul'da gündüz saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmurun ardından, yağış yer yer etkisini sürdürüyor.
İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI
Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA - İstanbul'da gündüz saatlerinden beri etkili olan sağanak yağmurun ardından, yağış yer yer etkisini sürdürüyor. Ayrıca, gökyüzünde çakan şimşekler de geceyi aydınlatırken, kameralara yansıdı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı hava gece saatlerinde de yer yer devam etti. Gökyüzünde çakan şimşekler ise kentin birçok noktasında geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.
Öte yandan yağmura rağmen bazı İstanbullular Caddebostan sahiline gelerek yürüyüş yaptı
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı