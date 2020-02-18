İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 13 GÖZALTI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 13 GÖZALTI (1) - Son Dakika

İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 13 GÖZALTI (1)

6 saat önce

Ali ABLAY / 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA SINAV SORULARINI SIZDIRAN FETÖCÜLERE OPERASYON; 13 GÖZALTI (1), System.String[]

Ali ABLAY/ 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdikleri tespit edilen, aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 13'ü gözaltına alındı.

18.02.2020 tarihinde 2009'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek, bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aralarında 2 aktif komiser ve daha önce ihraç edilen 21 komiser yardımcısının bulunduğu şüphelilerden 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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