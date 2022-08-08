SİNEMAYI BIRAKTI, KURDUĞU SERADA HAYALİNİN MEYVESİNİ ÜRETTİ

İSTANBUL'da, sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Derya Tunçay (30), manavda görüp tattığı ejder meyvesini üretmek için memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2,5 yıl önce 200 bin TL harcayarak kurduğu 1,5 dönümlük serada gerçek manada ilk hasadını yapmaya başladı. Ejder meyvesi sayesinde Erhan Dedeoluk (30) ile tanışıp nişanlanan Tunçay, birlik olup ürettiği meyvelerin kilosu 100 TL; tanesi ise gramajına göre 15 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nü 4'üncü sınıfta bırakan Derya Tunçay (30), sinema sektörüne adım attı. Tunçay, çeşitli dizi, reklam ve video klip çekimlerinde yönetmen yardımcılığı görevinde bulundu. Kendi oyuncularını kurarak menajerlik yapan Tunçay, Beşiktaş'ta dolaşırken bir manavda gördüğü ejder meyvesini tadına bakmak için 2 tane satın aldı. Tadını beğendiği ejder meyvesini internetten araştıran Tunçay, yetiştirmeye karar verdi. Tunçay, bu fikrini annesi Naciye Tunçay'a açtı. 5 yıl çalıştığı sinema sektörünü bırakan Tunçay, annesi ile memleketleri olan Aydın'ın İncirliova ilçesinde 1,5 dönüm yer kiralayarak sera kurdu. 2020 yılı mayıs ayında Muğla'dan 7 bin ejder meyvesi getiren Tunçay, bunları dikerek işe başladı. Tunçay, 200 bin TL yatırım yaptığı serasındaki iki 2,5 yıl aradan sonra yetiştirdiği ilk meyvelerin haşatını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Müşteriye meyve götürürken bir yıl önce tanıştığı Erhan Dedeoluk (30) ile nişanlanan Tunçay, bu yıl 1 ton ejder meyvesi üretimi elde etmeyi amaçlıyor. Meyvelerin kilosu 100, tanesini ise gramajına göre 15 ile 45 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilere satışa sunuyor.

'2,5 YIL SABIRLA BEKLEDİM'

Hayalindeki meyveleri yetişmesini büyük bir sabırla beklediğini belirten Derya Tunçay, "2020 yılının mayıs ayıda fidanların dikimini yaptım. Yaklaşık 2,5 yıl oldu. Geçen yıl fidanlarımız yeni olduğu için çok fazla bir rekoltemiz olmadı. Ancak 60 meyve hasat edebildik. Bir nevi denemeydi. Bu yılki rekoltemiz çok daha güzel olacak. Aynı dalda hem tomurcuk hem çiçek hem de meyveyi görmek çok güzel. Bu meyvelerin içi kırmızı ve beyaz oluyor. Aydın iklimine dayanabilen cinslerden. Ürettiğimiz meyveleri, çoğunlukta manavlar olmak üzere otelciler, dondurma üreticileri tercih ediyor. Kafelerde meyve kokteyllerinde çok tercih edilen bir meyvedir. Yoğun bir ilgi var" dedi.

'EJDER MEYVESİ SAYESİNDE TANIŞTIK'

Ejder meyvesi yetiştirmeye annesiyle başladığını belirten Tunçay, "1,5 yıl bu işi annemle birlikte yaptım. Bir yıldan beri de nişanlımla birlikte devam ediyoruz ve artık 3 kişiyiz. Geçen yıl sipariş aldığım meyveleri müşteriye götürmem gerekiyordu. Geçen yıl aracım yoktu. Gerenkova mahallesinden bir araç istedim. Tesadüfen o gün Erhan'a rastladım. Beni müşteriye götürdü. Yolda meyveyi merak ettiğini söyledi. Bende ona ejder meyvesini tattırdım. Daha sonra da arkadaşlığımız ilerledi ve nişanlandık."

'HEM MEYVEYİ TATTIM HEM DE DERYA'YLA TANIŞTIM'

Erhan Dedeoluk ise, "Ejder meyvesinin Aydın bölgesinde üretildiğini duydum ama daha önce hiç tatmamıştım. Derya'yı tanıyana kadar meyveyi hiç bilmiyordum. Meyveyi tattıktan sonra çok hoşuma gitti. Ailemde çok beğendi. Bir gün kırmızı, diğer gün beyaz daha sonra sarısını istedik ama bulamadık. Ejder meyvesi sayesinde Derya ile tanışma fırsatım oldu. Hem meyveyi tattım hem de Derya'ya kavuştum. İkisi bir arada çok güzel oldu" dedi.