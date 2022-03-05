İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

05.03.2022 15:55

İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi İstanbul'da bir otelde eşiyle kavga eden, ardından otelden çıkmak isterken eşi tarafından sürüklenerek tekrar otel odasına alınan daha sonra da otelin 7.

İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

EDİRNE - İstanbul'da bir otelde eşiyle kavga eden, ardından otelden çıkmak isterken eşi tarafından sürüklenerek tekrar otel odasına alınan daha sonra da otelin 7. katından düşerek öldüğü iddia edilen genç kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi. Tutuklanan kocanın ise ifadesinde "Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

İddialara göre, yurt dışında yaşayan ancak kısa bir süre önce İstanbul'a gelen 41 yaşındaki Ebru Cizdam ve 42 yaşındaki eşi Özgür Aydoğan, Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir otele yerleşti. Genç çift, 2 Mart Çarşamba gecesi bir mekana gidip alkol aldıktan sonra birçok kez kavga etti. İlerleyen dakikalarda çift, kavga ederek otelin odasına girdiler ve burada da kavga etmeyi sürdürdüler. Kavga esnasında otel odasından çıkan kadın, eşi tarafından kısa süreli sürüklenerek tekrardan otelin odasına alındı. Daha sonra otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü"

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada, kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edildi. Yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri de olduğu belirlenen şüpheli koca Özgür Aydoğan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aydoğan, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını ifadesinde anlatan şüpheli Aydoğan, "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım ancak başarılı olamadım, aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Edirne'de toprağa verildi

Genç kadın Ebru Cizdam'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Edirne'ye getirildi. Cizdam, Eski Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede annesinin tabutuna sarılan çocukları zor anlar yaşadı. Genç kadının yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi
İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

YORUMLAR
500
İstanbul'da otelin 7'nci katından düşen Ebru, Edirne'de toprağa verildi İstanbul'da otelin 7'nci katından düşen Ebru, Edirne'de toprağa verildi Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü Edirne'de Ukrayna seferberliği: Yardım kampanyası çığ gibi büyüdü

İstanbul, Aydoğan, Edirne, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Kahramanmaraş'ta korkunç kaza anbean görüntülendi! 1 ölü 4 yaralı
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
15:44 Burası Kiev'in hemen yanındaki Irpin: Havaya uçurulan köprünün üstüne gerilen tahtalarla halkı tahliye etmeye çalışıyorlar!
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 16:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement