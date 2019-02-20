İstanbul'da Sis
46 dakika önce
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.
İstanbul
'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımı aksadı.
Şehir Hatları AŞ yoğun sis nedeniyle Haliç
hattı dışındaki tüm seferlerini iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri
'nin (İDO
) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Eskihisar-Topçular seferinin ikinci bir duyuruya kadar karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.
Sirkeci- Harem
arabalı vapur seferlerinin de saat 08.55 itibarıyla ikinci bildirime kadar iptal edildiği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:28 Kaynak: AA
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