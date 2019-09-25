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İstanbul'da sis

2 saat önce

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaştı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaştı. Yaşanan sis nedeniyle Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da sis

Çamlıca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:41 Kaynak: AA
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