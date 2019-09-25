İstanbul'da sis
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Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:41 Kaynak: AA
Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, Çamlıca Tepesi'nde yoğunlaştı. Yaşanan sis nedeniyle Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu.
Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu Adana'da polis aracına düzenlenen bombalı saldırı anı kamerada AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok