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İstanbul'da sis

6 saat önce

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da sis

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:19 Kaynak: AA
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