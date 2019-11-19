İstanbul'da sis
6 saat önce
Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:19 Kaynak: AA
Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
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