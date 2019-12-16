İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

6 saat önce

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İSTANBUL'DA SİS... BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI, System.String[]

İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisini sürdürdüğü görüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul Boğazı sabah saat 05.08'den itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sarıyer ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı.

SİLİVRİ'DE YOĞUN SİS ETKİLİ OLUYOR

Silivri'de de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Boğazı'ndan detay

-FSM Köprüsü'nden detay

-Balık tutanlardan detay

-Genel detaylar

-SİLİVRİ

D100 karayolundan görüntüler

İlçe Merkezinden görüntüler

Apartmanlardan görüntüler


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:30 Kaynak: DHA
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