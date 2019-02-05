İstanbul'da Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHAİstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu.
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA İstanbul
'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bir bölümü sis içinde kaldı.
Görüntü Dökümü:
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-Yüksek katlı binaların üst kısımlarının sis ile kaplanması
-Yüksek katlı binalardan detay görüntü
-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden detay görüntü
-Köprünün bazı kısımlarının sis ile kaplanması
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:48 Kaynak: DHA
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