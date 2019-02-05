Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oldu

İstanbul'da Sis Etkili Oldu

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHAİstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu.

İstanbul'da Sis Etkili Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

İstanbul'da, sabah saatlerinde itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü. Gökdelenlerin özellikle üst katları sis arasında kaybolurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de bir bölümü sis içinde kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:51 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, İstanbul, Güncel
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