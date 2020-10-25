İstanbul'da sis etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da sis etkili oldu

25.10.2020 11:42

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren birçok noktada yoğun sis etkili oldu. Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camisi'nde güzel görüntüler oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis kartpostallık görüntüler oluştururken, Boğaz ve Anadolu Yakası'nda daha yoğun olan sis nedeniyle Çamlıca Camii'nde de güzel görüntüler oluştu. İstanbul üzerinde bulunan siz havadan drone ile görüntülendi.

-İHA-

İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu

Anadolu Yakası, İstanbul, Çamlıca, Sabah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sis etkili oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KPSS ön lisans sınavı başladı: Adayların heyecanına aileler dışarıdan ortak oluyor Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız Başına talih kuşu kondu! Bir yıl içinde 2 kere büyük ikramiyeyi kazandı 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi         
11:26
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi         
10:19
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi         
08:09
Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'tan skandal karikatür paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" dedi         
07:37
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 11:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei