İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

23.02.2022 10:47

İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştuİSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

İSTANBUL İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisin Aydos Ormanlarında ağaçlar ve evler ile birleşmesi ile ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Aydos Ormanlarını kaplayan sis dron ile görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde sis oluştu. Pendik'te Aydos Ormanı ve civarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, araçlar trafikte yavaş ilerledi. Oluşan sis sonucu ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Görüş mesafesinin düştüğü Aydos Ormanında etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken özellikle caddede araçlar, sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Yetkililer, araç trafiğinin yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve aşırı sürat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sisin ağaçlar ve evlerle birleşmesi nedeniyle Pendik'te bulunan Aydos Orman'ında kartpostallık görüntüler dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu

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İstanbul, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da sis etkili oldu, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika


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