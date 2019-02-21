İstanbul'da Sis Etkili Olmaya Devam Ediyor
55 dakika önce
İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
İstanbul
'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
Sis nedeniyle Bakırköy
Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO
) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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