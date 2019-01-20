İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.





İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi.



Görüntü Dökümü:



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-Boğazdan görüntü



-15 temmuz şehirler köprüsünden görüntü



-Çamlıca tepesinden görüntü



-TEM Otoyolundan görüntü



-Ortaköy'den görüntü



-Genel ve Detaylar

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