Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

4 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

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İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdan görüntü

-15 temmuz şehirler köprüsünden görüntü

-Çamlıca tepesinden görüntü

-TEM Otoyolundan görüntü

-Ortaköy'den görüntü

-Genel ve Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

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