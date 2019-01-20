Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

33 dakika önce

İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul Boğazında sis etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul genelinde sis etkisini gösteriyor.

İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul Boğazında sis etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul genelinde sis etkisini gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kayboldu.
İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkili oluyor . İstanbul Boğazı sisin içinde kaybolurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:09 Kaynak: İHA

Fatih Sultan, İstanbul, Genel
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