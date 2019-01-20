İstanbul'da Sis Etkili Oluyor
33 dakika önce
İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul Boğazında sis etkili oluyorİSTANBUL - İstanbul genelinde sis etkisini gösteriyor.
İstanbul
'da sis etkili oluyor
İstanbul Boğazında sis etkili oluyor
İSTANBUL - İstanbul genelinde sis etkisini gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü sis içinde kayboldu.
İstanbul'da sis sabah saatlerinde etkili oluyor . İstanbul Boğazı sisin içinde kaybolurken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:09 Kaynak: İHA
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