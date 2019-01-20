Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor (2)

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor (2)

38 dakika önce

İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

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İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:39 Kaynak: DHA

Sabah, İstanbul, Güncel
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