İstanbul'da Sis Etkili Oluyor (2)
38 dakika önce
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor.
İSTANBUL'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor. İstanbul
boğazının bazı bölgelerinde yoğun sis görüldü. Öte yandan görüş mesafesini düşüren sisin yoğun olduğu noktalarda sürücüler araç sis farlarını yakarak ilerlerdi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:39 Kaynak: DHA
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