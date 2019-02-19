Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

31 dakika önce

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

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Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL genelinde sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya başlayan sis, İstanbul'un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Sis özellikle, Haliç ve etkili oldu. Sis kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:44 Kaynak: DHA

Sabah, DHA, İstanbul, Güncel
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