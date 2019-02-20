İstanbul'da Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
- İSTANBUL'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı. İstanbul
'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç
, Çamlıca
Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy
Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.
Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:12 Kaynak: DHA
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