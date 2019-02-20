Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

13 dakika önce

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi altına alan sis gece saatlerinde etkisini artırarak gece saatlerinde de sürdü.

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İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi altına alan sis gece saatlerinde etkisini artırarak gece saatlerinde de sürdü. Gece saatlerinde etkili olan sis İstanbul Boğazı'nda bulunan köprüleri adeta kaybetti.

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler seyir etmekte güçlük çekti. Özellikle boğaz ve çevresinde etkili olan sis köprüleri adeta kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:00 Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, 3. Sayfa
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