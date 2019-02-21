Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

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İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sisin etkisi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kayboldu.

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sis sebebi ile görüş mesafesi bazı ilçelerde yer yer 10 metreye kadar düştü. Gün boyu etkili olan sis nedeniyle vapur seferleri iptal olurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeni ile görünemez hal aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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