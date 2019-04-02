Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHASabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. 

Görüntü dökümü

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-Yoldaki sis

-Sisli yolda giden araçlar

-Üst geçitte yürüyen vatandaş

-Genel ve detay sis görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:19 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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