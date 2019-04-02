İstanbul'da Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHASabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul
DHA
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul'da sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli
bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.
Görüntü dökümü
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-Yoldaki sis
-Sisli yolda giden araçlar
-Üst geçitte yürüyen vatandaş
-Genel ve detay sis görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:19 Kaynak: DHA
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