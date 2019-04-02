Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

İstanbul'da Sis Etkili Oluyor

1 saat önce

İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı.

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İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:29 Kaynak: DHA

Şişli, İstanbul, Güncel
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