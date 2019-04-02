İstanbul'da Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı.
İSTANBUL'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili olmaya başladı. Özellikle Şişli
bölgesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi bir kaç metreye kadar düştü. Sürücülerin sis nedeniyle trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:29 Kaynak: DHA
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