İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
1 saat önce
İstanbul'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:50 Kaynak: DHA
'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.
Görüntü dökümü:
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Sis
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