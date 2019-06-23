Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sis etkili oluyor
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İstanbul'da sis etkili oluyor

59 dakika önce

İSTANBUL'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor.

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İSTANBUL'da, özellikle Boğaz ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis görüş mesafesini düşürürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:54 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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