İstanbul'da sis etkili oluyor (2)
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İSTANBUL'da sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da sis etkili oluyor. Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi.
İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy- Karaköy
, Kadıköy- Beşiktaş
ve Kadıköy- Eminönü
seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
- İstanbul
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