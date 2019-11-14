Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sis etkili oluyor
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İstanbul'da sis etkili oluyor

7 saat önce

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.


İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sisin etkili olduğu Avrupa Yakasında sürücüler zor anlar yaşarken, sis nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görüldü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis, özellikle Topkapı Surları çevresinde ve E-5 Karayolu'nda da etkili oldu. Sis ayrıca Anadolu Yakasında yer yer etkili oldu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:48 Kaynak: İHA
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