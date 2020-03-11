İstanbul'da sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Genel İstanbul'da sis etkili oluyor - Son Dakika

İstanbul'da sis etkili oluyor

13 dakika önce

İstanbul'da sis etkili oluyor İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

İstanbul'da sis etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta kayboldu.

İstanbul'da gün içinde etkili olan yağmurun ardından sis etkili oluyor. Akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler TEM otoyolunda zor anlar yaşadı. Sisin etkisi sürüyor.

İstanbul'da sis etkili oluyor

TEM Otoyolu, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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