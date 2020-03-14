İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR
42 dakika önce
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:32 Kaynak: DHA
'da gece saatlerinden itibaren görülmeye başlayan sis kentin birçok noktasında etkili oldu. Özellikle D-100 Karayolu
ile TEM Otoyolu
üzerindeki noktalarda etkisini gösteren sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde görüş mesafesi düşerken köprüler görünmez hale geldi.
Görüntü Dökümü:
-D-100 Karayolu sis detayları
-Trafikte sis görüntüleri
-Köprüden sis detaylar
-Genel ve detaylar
- Hasırcıoğlu
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